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Kocaeli'de 11 emniyet personeli göreve iade edildi

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Kocaeli'de 11 emniyet personeli göreve iade edildi
FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi.İlimizden de 11 emniyet personeli görevlerine iade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi.

FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

İşte Kocaeli'de göreve iade edilen isimler:

Komiser Yardımcısı:Muhammet Ay

Polis Memuru:Bekir Bozdemir, İsmail Bayar,Fatih Aslıyüce, Abdullah Yıldız, Erkan Özdemir, Emel Yeşil, Ertuğrul Akpamukçu, Erkan Kasapçı,Elçin Kurtuluş Tunçer, Bekir Gök,

 

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