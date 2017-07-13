Kocaeli'de 15 kişi 'ByLock'tan gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 kiş gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında aralarında ev hanımı, şirket çalışanı, ve öğretmenlerinde bulunduğu 15 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM)ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınarak sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin orgütün kriptolu haberleşme sistemi "Bylock"u kullandıkları öne sürüldü.

Kerim YAVUZ

