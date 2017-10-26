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Kocaeli'de 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Kocaeli'de 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyey Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) Müdürlüğü ekiplerince  gerçekleştirilen Bylock operasyonunda 15 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 10 şahıs gözaltına alındı. 5 şahsın yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Kerim YAVUZ

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