Kocaeli'de 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyey Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Bylock operasyonunda 15 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 10 şahıs gözaltına alındı. 5 şahsın yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Kerim YAVUZ
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