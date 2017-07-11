Kocaeli'de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz’da toplu taşımanın ücretsiz olacağını ve ücretsiz tramvayın tarihinin 1 Ağustos’a kadar uzadığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bugün “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması Büyükşehir Belediyesi'nin Toplantı Salonu'nda yapıldı. Programda Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter İlhan Bayram ve genel sekreter yardımcıları yer aldı.

BU BİR MİLATTIR

Başkan Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, “15 Temmuz hepimizin yaşadığı çok trajik acıklı bir kalkışmanın yıl dönümü. İnsanlık tarihi bu tür ihanetlerle çok karşılaştı. Hele ki Türk tarihinde çok miktarda var. 15 Temmuz Cumhuriyet tarihinde unutulmaması gereken olaydır. Devletin verdiği üniformayı haince kullananların kalkıştığı ihanet başta Cumhurbaşkanı'mızın dirayetiyle durduruldu. 249 kardeşimiz şehit oldu. 2 bine yakın gazimiz oldu. Bir daha böyle bir acıyla karşılaşmamak için çok daha uyanık olmamız lazım. Bu olayı unutmamalıyız. İbret alırsak tarih tekerrürden ibaret olmaz. Bu bir milattır. Asla unutulmaması gerekir ve gereğinin yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Karaosmanoğlu şunları söyledi:

“Bir gecede çökerttik millet demokrasiye namusuna sahip çıktı. Çıkmasaydı bizde bugün Irak gibiydik. Ben 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitlerimize minnet diliyorum. Onlara sahip çıkacağız. Onların aileleri bize emanet. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ücretsiz tramvay süresi 15 Temmuz’du bunu 1 Ağustos’a kadar uzattık. Ayrıca 15 Temmuz günü toplu taşıma ücretsiz olacak. Hepsi şehitlerimiz ve gazilerimizin hatırına. 15 Temmuz akşamı güzel bir programımız var. Bütün Kocaeli halkımızı davet ediyoruz. Program merkez ilçe İzmit’te olacak. Şehitlerimizin ruhları şad olsun”

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Vali Hüseyin Aksoy, “15 Temmuz gecesi milli iradeye karşı darbe teşebbüs olmuştur. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla sokağa inan halk demokrasiye sahip çıkmıştır. Milli iradeyi temsil etme yetkisi TBMM’ye aittir. TBMM’de bu yetkiyi halktan almaktadır. Halkımız başka bir yetkiye müsaade etmemiştir. FETÖ ile ilgili bütün kurumlarımızda adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamu ve özel sektörde varsa bunlar belirlenip adli makam önüne çıkartılmaktadır. Kocaeli’de 15 Temmuz ile ilgili bir çok faaliyetimiz olacak. 15 Temmuz gecesi de demokrasi meydanında bütün Kocaeli halkıyla nöbet tutmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de demokrasiye sahip çıkmıştır”

Çiğdem ARMAĞAN