Kocaeli'de 15 ve 16 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları 15 ve 16 Temmuz günleri ücretsiz olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait UlaşımPark, belediye otobüsleri, deniz ulaşım araçlarından vatandaşlar 15- 16 Temmuz günleri ile 16 Temmuz sabahına kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu kapsamda 15 Temmuz Cumartesi günü başlayan hizmet 17 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 06.00’a kadar devam edecek. Tramvay ulaşımı da yine vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek. İzmit-Kartal güzergahına giden 200, Sabiha Gökçen’e çalışan 250 ile sahillere hizmet veren 800K ve 800C numaralı hatlar ise mevcut tarifeleri ile devam edecek.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Öte yandan Milli İrade ve Demokrasi Nöbetlerinin yapıldığı Milli İrade Meydanı’na(Perşembe Pazarı) gelecek vatandaşlar için de ücretsiz ring seferleri yapılacak. Buna göre Kirazlıyalı - Körfez, Yenikent - Derince, Dünya Bankası- Bayındırlık, Eşme-Uzuntarla-Köseköy, Maşukiye-Derbent-Acısu, Suadiye-Arslanbey, Yuvacık-Kullar, Değirmendere-Gölcük ve Karamürsel’den İzmit Milli Meydanı’na 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 ile 08.00 arasında, 16 Temmuz Pazar günü ise 20.00 ile 02.00 saatleri arasında ring seferleri saat başlarında vatandaşlar için hizmet verecek. Tramvay seferleri de yine ek olarak 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 ile 08.00 arasında, 16 Temmuz Pazar günü ise 20.00 ile 02.00 saatleri arasında yarım saat arayla seferlerini sürdürecek.