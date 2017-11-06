Kocaeli’de 16 kişi FETÖ’den adliyede
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlar doğrultusunda 9 muvazzaf asker ile 7 mahrem abi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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