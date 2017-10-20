Kocaeli’de 18 eski polis FETÖ’den gözaltında
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, yapılan soruşturmalar kapsamında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olmak” suçundan ihraç durumdaki 20 polisin gözaltına alınmasına karar verildi.
18 POLİS GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince bu sabah saatlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
2 FİRARİ
Firari olan 2 polisin yakalanma çalışmalarına devam ediliyor.
Kerim YAVUZ
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