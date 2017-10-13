Kocaeli'de 20 bin işçiyi ilgilendiriyor..18 madde daha geçti

Metal sektöründe ülke genelinde 117 bin, ilimizde ise yaklaşık 20 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumu İstanbul’da MESS Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız da katıldığı görüşmede 18 idari madde üzerinde daha anlaşma sağlandı. Görüşmenin ilk oturumunda da 16 idari madde üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Görüşmelerde şu ana kadar 34 idari madde üzerinde anlaşma sağlanmış oldu. Bir sonraki görüşme 19 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleşecek. 3’üncü oturumda da idari maddelerin görüşülmesi bekleniyor. Görüşmelerin 4’üncü oturumunda ise sosyal maddelerin görüşülmesi bekleniyor. Toplu sözleşme taslağı 79 asil, 18 geçici ve 5 ek maddeden oluşuyor.

SENDİKA NE İSTİYOR?

Türk Metal Sendikası taslağa göre ilk 6 ay için üyelerin saatlik ücretlerine önce çekme uygulamasıyla yüzde 6,69 oranında bir iyileştirme yapılmasını, ardından seyyanen tüm üyelerin saat ücretlerine 1 lira 75 kuruş zam alınmasını, son olarak da her kıdem yılı için 15 kuruş artış sağlanmasını talep ediyor. Böylece ilk 6 ay için talep edilen artış tutarı ortalamada yüzde 38,28 oluyor.

Ayşegül KALAYCI