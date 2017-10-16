Kocaeli’de 200 güvenlik görevlisi alınacak

MEB’e bağlı resmi okullarda güvenlik mörevlisi mesleğinde Toplum Yararına Program düzenlenmesi planlanarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 9474 katılımcının çalışacağı programlar için bütçe tahsisi yapılarak, bu kapsamda ilimizde düzenlenecek 200 kişilik güvenlik görevlisi programına yönelik hazırlıklar başlatıldı.

Program kapsamında 12 ilçede toplam 200 güvenlik görevlisi çalıştırılması planlanmakta olup programlara başvurular 16 Ekim tarihinden itibaren alınmaya başlamış olup 20 Ekim tarihinde sona erecek.

Başvuru yapacak adayların, 5188 sayılı Kanunla aranılan niteliklere sahip olması yanında Özel Güvenlik çalışma izni ile kimlik kartına (silahlı veya silahsız) sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca;

*Lise ve üstü düzeyde eğitim seviyesinde olanlar,

*Askerliğini tamamlamış olanlar,

*25-45 yaş arası katılımcılar (25 yaşını tamamlamış ancak 45 yaşını doldurmamış kişiler),

*İlk defa Güvenlik Görevlisi mesleğinde görev yapacak kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.

6 KASIM - 15 HAZİRAN ARASI

Program; 6 Kasım 2017 tarihinde başlatılacak, çalışma kapsamında asgari ücret ödenecek ve 15 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.