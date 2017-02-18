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Kocaeli'de 2017 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası

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Kocaeli'de 2017 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası
Organizasyonun açılış etabı, 10 kentten yaklaşık 90 kişinin katılımıyla Kocaeli'de başladı

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliği tarafından İzmit'teki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 10 kentten yaklaşık 90 kişi katıldı.

Toplam 9 etaptan oluşan şampiyonanın açılışı olan organizasyona katılanlar, 9 ayrı kategoride rakipleriyle mücadele ediyor.

WBF Türkiye Temsilcisi ve şampiyona direktörü Arda Fındıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 etaptan oluşan tavla turu düzenlediklerini söyledi.

Bu yılki turun ilk etabını Kocaeli'de yaptıklarını ifade eden Fındıkoğlu, 10 kentten yaklaşık 90 kişinin tavla oynamak üzere bir araya geldiğini kaydetti.

Etap, yarın sona erecek. 

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