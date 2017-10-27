Kocaeli'de 22 kişiye 'ByLock' gözaltısı!
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik yürütülen ayrı ayrı soruşturma dosyaları kapsamında; örgütün haberleşme sistemi "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla farklı meslek gruplarındaki 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FİRARİ 8 KİŞİ ARANIYOR
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün sabah saatlerinde İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların sonucunda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 8 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Kerim YAVUZ
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