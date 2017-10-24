Kocaeli'de 221 servis aracı denetlendi

Okul çevrelerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine” göre belirlenen hususlar çerçevesinde servis araçları da denetimden geçirildi. 221 servis aracı denetlenirken 6’sı hakkında işlem yapıldı.

Okul çevreleri, okul çevrelerindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları (atari, play station) vb. yerlerde, belirlenen okullar ve okul çevrelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaya, il genelinde 321 kişinin görev aldığı 96 ekip katıldı.

932 şahsın kimlik ve üst araması yapılırken, biri yoklama kaçağı, diğeri de ödeme taahhüdünü ihlali nedeniyle 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri, kontrol edilen 227 işyerinden 10 internet kafe hakkında idari işlem için tutanak tuttu.

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