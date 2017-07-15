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Kocaeli’de 249 hafızla sabah namazı kılındı

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Kocaeli’de 249 hafızla sabah namazı kılındı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hain darbe girişimin birinci yılında güne Fevziye camisinde 249 hafızla sabah namazı kıldı.

Yasin-i Şeriflerin okunduğu duaların edildiği namazda, Başkan Karaosmanoğlu kısa bir konuşma da yaptı. 15 Temmuz’da milletimizin ve vatansever emniyet güçlerinin ülkesine ve demokrasisine sahip çıktığını ifade ederek, “15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi çok şükür geride kaldı. O gün meydanlarda şehit olan bütün kahramanlarımızı rahmetle anarken, gazilerimizi de güzel bir yaşam diliyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemiz geçen yıl 15 Temmuz’da felaketin eşiğinden döndü. Ülkemizi işgal etmek isteyen haçlı zihniyetinin bir girişimiydi. Rabbimizin inayetiyle bu işgale müsaade etmedik. Şerefimizle, onurumuzla tıpkı dedelerimizin Çanakkale ve Kurtuluş savaşında yaptığı gibi bu işgal girişimini bertaraf ettik. Bu günü asla ve asla unutmamız gerekiyor” ifadelerini sarf etti.

"BİZE ZARAR VEREMEZLER"

Gençlerimizi iyi yetiştireceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Güçlü olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Unutmayalım ki birlikte bereket vardır. Allah’ın ipine sımsıkı sarılacağız. Allah yolunda gidenleri örnek alacağız. Biz inanıyorsak zalimler asla bize zarar veremezler. Şehit olabiliriz, zahmet çekebiliriz, ancak sonunda rahmet vardır. Dünya rahat yeri değil, gayret ve mücadele yeridir. Unutmayalım diye bugünleri anıyoruz. Geçmişte binlerce şehit verdik. 249 Şehidimiz anısına ülkemizin her yerinden gelen hafızlarımızla şehitlerimizi anacağız. Bu münafıkça yapılan saldırıyı unutmayacağız. Bu ülkede namusumuzla, şerefimizle bağımsız olarak yaşamak istiyoruz. Tüm dünya mazlumlarına örnek olmaya devam edeceğiz. Yardım elimizi uzatacağız. Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Karaosmanoğlu ve beraberinde ki heyet ülkenin dört bir tarafından gelen genç hafızlara günün anısına hediye verdi.

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