Kocaeli'de 25 bin kadın bir yıl içinde...

Evden Okula Haydi Anneler Projesi ile başta obezite olmak üzere, kendilerini adeta evlerine hapsetmiş kadınların durumuna savaş açan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu projesi ile binlerce kadına spor yaptırmayı başardı. Proje sayesinde 25 bin kadın, bir yıl içinde, toplam 42 bin 600 kilo verdi.

ANTALYA’DA GÜNDEM OLDU

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Evden Okula Projesi’nin bu önemli başarısı, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Antalya’da ortaklaşa düzenlediği 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı’nda gündem oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katıldığı çalıştayda, projenin geldiği son durumla ilgili bir sunum yapıldı.

BAŞKANIN ÖNDERLİĞİNDE HAYATA GEÇEN PROJE

Projenin bir yıl önce, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önderliğinde hayata geçirildi. Başkan Karaosmanoğlu “İnanıyoruz ki, sporun faydaları ile toplum güzelleşecek. Ancak bunu eğitimle güçlendirmeliyiz. Eğitim ailede, anne ile başlıyor. Biz de bu yöntemi kullandık” dedi.

PROJENİN AMACI

Bilindiği gibi, Türkiye’nin de büyük ilgisini çeken proje, Kocaeli’nde yaşayan çalışan ya da ev hanımı olan annelerle start almıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanopğlu, Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı’nda bu konuya da değindi. Aile ve medeniyetin direği olan annelerin yaşam kalitelerini yükseltmek, kültürel ve spor etkinlikleriyle eğitim vermek ve onların bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Projenin amacı; spor bilincini oluşturmak, kadınların yaşamlarını tek düzelikten çıkarmak, onları sosyal hayata kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişmiş öz güven sahibi bir toplumu hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

25 BİN KADIN 42 BİN 600 KİLO VERDİ

Evden Okula Haydi Anneler Projesi kapsamında, 25 bin kadının aktif olarak spor yaptığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu bir yıl içinde 42 bin 600 kiloyu attık. 7 katılımcılı ile Parkinson hastalığında ilerledik. Bu hastaların titremelerinde azalmalar oldu. Televizyona hapsolmuş 2 bin 500 kadını deniz ile tanıştırdık. 2 bin 400 aileye yardım götürdük. Projeden aldığımız bu olumlu sonuçlar bizleri çok mutlu ediyor” dedi. Nagehan Malkoç, bundan sonraki hedeflerinin ise 50 bin kadına aktif spor yaptırmak olduğunu kaydetti.

MÜRVET TEYZE 40 KİLO VERDİ

Proje sayesinde hayatları değişen vatandaşlar da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. 67 yaşında olan Mürvet teyze Evden Okula Haydi Anneler Projesi sayesinde 130 kilodan 90 kiloya inerek 40 kilo verdiğini söyledi. Salondan büyük alkış alan Mürvet hanım, “Daha önce yerimden bile kalkamıyordum. Proje sayesinde bu yaşta spora başladım. Allah Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’ndan binlerce kez razı olsun. Bu sayede 90 kiloya indim. Hedefim 70 kilo” dedi.

HELE KALK GİT SPORA

Proje sayesinde hayatı değişenlerden biri olan Kıyafet Teyze ise esprili anlatımıyla büyük ilgi çekti. Geçirdiği ameliyat dolayısıyla uzun zaman yatalak durumda kaldığını anlatan Kıyafet teyze, “Eşimin yardımıyla yürüyordum. Eşim bir gün gelip bu projeden bahsetti. Adı ne dedim, ‘Hele Kalk Git Spora' dedi. Ben de kalkıp spora gittim. Şimdi her işimi kendim yapıyorum. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.