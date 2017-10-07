Kocaeli'de 28 kişi yakalandı

85 EKİP 280 PERSONEL GÖREV ALDI

İlimizde ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Organizesinde, Çevik Kuvvet, Muhabere, Başiskele, Çayırova Darıca, Derince, Dilovası Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe, ve Körfez ilçe Emniyet Müdürlüklerinden oluşan (85) ekip ve (280), personelle aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

28 GÖZALTI

Yapılan Operasyon kapsamında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, vergi usül kanunanuna muhalefet, fuhuşa teşvik, ve aracılık, dolandırıcılık v.b suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam (28) aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınmalarının ardından sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kerim YAVUZ

