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Kocaeli'de 3 bal ormanı kuruldu

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Kocaeli'de 3 bal ormanı kuruldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli ve Sakarya'da 12 bin 300 kovan kapasiteli 13 adet bal ormanı kuruldu.

KOCAELİ'DE 3 TANE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı balın üretiminin artması için bütün yurtta uygulamaya koyduğu "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Sakarya ve Kocaeli'de kurulan toplam 12 bin 300 kovan kapasiteli 13 bal ormanı bölgedeki arıcılığın gelişimine destek sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10'u Sakarya’da 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere tesis edilen toplam 13 adet bal ormanı 29 bin 123 dekar alanı kapsıyor. Bal ormanları ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanırken, bal üretiminin artırılmasına da destek olunuyor. Adapazarı, Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu'da 18 bin 863 dekarda 8 bin 550 kovan kapasiteli, İzmit ve Gölcük'te 10 bin 260 dekarda 3 bin 750 kovan kapasiteli olarak kurulan 13 bal ormanının yanı sıra bu yıl içerisinde toplam bin dekarlık 750 kovan kapasiteli 2 adet bal ormanı daha tesis edilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bal üretiminde marka oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bal Ormanları Projesi ile her ilimizde bal ormanları kuruyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ülkemiz, bal üretiminde dünya ikinciliğine yükseldi. Orman teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla bal üretimimizi daha da artıracağız. Böylece vatandaşımız da devletimiz de kazanacak" dedi.

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