Kocaeli'de 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!

Gerçekleştirilen operasyonlarda 97,16 gram esrar, 13,20 gram bonzai, 331 adet extacy, 1 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ile 20 kişi gözaltına alındı. İşlemleri biten ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. 9 kişi ise tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN



