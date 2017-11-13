Kocaeli'de 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İzmit, Gölcük ve Derince'de 9 Kasım günü eş zamanlı olarak sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
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Gerçekleştirilen operasyonlarda 97,16 gram esrar, 13,20 gram bonzai, 331 adet extacy, 1 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ile 20 kişi gözaltına alındı. İşlemleri biten ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. 9 kişi ise tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Gölcük, Derince, uyuşturucu
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