Kocaeli21 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Kocaeli'de 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!
Kocaeli'de 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!

Kocaeli'de 3 ilçede uyuşturucu operasyonu!

Kocaeli  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İzmit, Gölcük ve Derince'de 9 Kasım günü eş zamanlı  olarak sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.  

A+A-

Gerçekleştirilen operasyonlarda 97,16 gram esrar, 13,20 gram bonzai, 331 adet extacy, 1 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ile 20 kişi gözaltına alındı. İşlemleri biten ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. 9  kişi ise tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN
 
 

Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.