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Kocaeli'de 309 polisle huzur operasyonu havadan ve karada böyle görüntülendi

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Kocaeli'de 309 polisle huzur operasyonu havadan ve karada böyle görüntülendi
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 309 polisin katıldığı "Huzur 41" operasyonu havadan ve karadan saniye saniye görüntülendi. 

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 07.30 sıralarında İzmit’in Serdar, Yenidoğan, ve Gültepe mahallerinde ‘Huzur 41‘ operasyonu gerçekleştirilmişti. 309 emniyet personelinin katıldığı operasyonda, 2 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pompalı silah, 1 adet ruhsatsız silah, 36 adet mermi ve küçük miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. Polis ekiplerince yapılan operasyon başından sonuna kadar havadan ve karadan görüntülendi.

Özel Harekat Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonunda Asayiş Müdürlüğü'nden çıkışı ve evlere yapılan baskın anlarının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde şok baskınla girilen evlerde ele geçirilen zararlı maddelerin yanı sıra düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hırsızlık, yankesicilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.S. isimli şahsın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

İŞTE O ANLAR:

İzmit'te 'huzur 41' operasyonu! 5 gözaltı

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