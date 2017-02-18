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Kocaeli’de 327 polisle yapılan operasyon kamerada

Kocaeli’de 327 polisle yapılan operasyon kamerada
Kocaeli'de 327 polisin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişinin yakalandığı operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.
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