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Kocaeli’de 327 polisle yapılan operasyon kamerada
Kocaeli’de 327 polisle yapılan operasyon kamerada
Kocaeli'de 327 polisin katılımıyla gerçekleşen ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişinin yakalandığı operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.
18 Şubat 2017 Cumartesi 21:42
İzlenme: 1117
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.