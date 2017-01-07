Kocaeli'de 4 derneğe kapatma kararı

3 yeni Kanun hükmünde kararname ile ülke genelinde 83 dernek ve vakıf kapatıldı. Kocaeli'den de 4 dernek hakkında kapatma kararı verildi.

Kocaeli’nde faaliyet gösterip kapatılan dernekler şöyle: Ensareli Eğitim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği, Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği. İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler

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