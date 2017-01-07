Kocaeli'de 4 derneğe kapatma kararı

Kocaeli’nde faaliyet gösterip kapatılan dernekler şöyle:
Ensareli Eğitim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği, Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği.
İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler
Kocaeli’nde faaliyet gösterip kapatılan dernekler şöyle:
Ensareli Eğitim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği, Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği.
İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler
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