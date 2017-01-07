  • BIST 77.107
  • Altın 137,571
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli 0 °C

Kocaeli'de 4 derneğe kapatma kararı

»
Kocaeli'de 4 derneğe kapatma kararı
3 yeni Kanun hükmünde kararname ile ülke genelinde 83 dernek ve vakıf kapatıldı. Kocaeli'den de 4 dernek hakkında kapatma kararı verildi.

Kocaeli’nde faaliyet gösterip kapatılan dernekler şöyle:

Ensareli Eğitim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği, Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği.

İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler

de4.jpg

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Valilik uyardı.. Kocaeli'de kar ne kadar sürecek?06 Ocak 2017 Cuma 21:01
  • Bakan Arslan: Osmangazi Köprüsü'nde geçişler...06 Ocak 2017 Cuma 18:25
  • Ünlü: “Referanduma ‘evet’ diyeceğiz” 06 Ocak 2017 Cuma 17:10
  • İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı06 Ocak 2017 Cuma 16:15
  • Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan taziye mesajı06 Ocak 2017 Cuma 15:33
  • Sirmen, gün sayıyor06 Ocak 2017 Cuma 15:00
  • Tramvayda sona doğru06 Ocak 2017 Cuma 14:46
  • Vapur seferleri durdu06 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Albayrak: Elektrik ve doğalgaza bu yıl zam öngörmüyoruz06 Ocak 2017 Cuma 12:09
  • Hac için ön kayıt süresi doluyor06 Ocak 2017 Cuma 09:20
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti