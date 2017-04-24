  • BIST 93.213
  • Altın 146,740
  • Dolar 3,5891
  • Euro 3,9029
  • Kocaeli 10 °C

Kocaeli'de 4 ilçede su kesintisi uyarısı

»
Kocaeli'de 4 ilçede su kesintisi uyarısı
Kocaeli'de 4 ilçede su kesintisi yaşanacak.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre,

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmakta olan Dil Deresi ıslahı kapsamında dere kesiti içerisinde kalan DM 18 Dilovası Branşmanı ve Vana Odasının dere kesiti dışına çıkarılma çalışması yapılacaktır.

İzmit Su A.Ş ekipleri tarafından Yuvacık Barajı ana isale hattı üzerinde yapılacak çalışma nedeni ile 26 Nisan Çarşamba günü 03:00 ile 27 Nisan Perşembe günü 03:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmadan dolayı Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerine, çalışmanın yapılacağı saatler arasında olmak üzere, 24 saat süre ile su verilemeyecektir.

Su kesintisine karşı dört ilçede bulunan abonelerin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Bu haber toplam 3020 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü24 Nisan 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu belli oldu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
  • Kartepe’de Çocuk Şenliği coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:46
  • 23 Nisan coşkusu salona sığmadı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:43
  • Doğan, "MHP'yi arayıp teşekkür ettim"24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Royal City'de satışlar başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:55
  • Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • Borajet uçuşlarını durdurdu!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:45
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Sekapark’ta yenilikler24 Nisan 2017 Pazartesi 09:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti