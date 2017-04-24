Kocaeli'de 4 ilçede su kesintisi uyarısı

Kocaeli'de 4 ilçede su kesintisi yaşanacak.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre,

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmakta olan Dil Deresi ıslahı kapsamında dere kesiti içerisinde kalan DM 18 Dilovası Branşmanı ve Vana Odasının dere kesiti dışına çıkarılma çalışması yapılacaktır.

İzmit Su A.Ş ekipleri tarafından Yuvacık Barajı ana isale hattı üzerinde yapılacak çalışma nedeni ile 26 Nisan Çarşamba günü 03:00 ile 27 Nisan Perşembe günü 03:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmadan dolayı Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerine , çalışmanın yapılacağı saatler arasında olmak üzere, 24 saat süre ile su verilemeyecektir.