Kocaeli'de 5 bin kanarya yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması’na farklı şehirlerden gelen 5 bin kuşun 400 kategoride yarıştı. Papağan, kanarya, muhabbet gibi birçok kuş türü güzellikleri ile hakemlerin ilgisini çekmeye çalışırken yarışma alanında kuş satıcıları için stantlar kuruldu. Birçok kuş türleri, kuş yemi ve kafes ve benzeri ürünlerin de satıldığı yarışmaya Kocaelili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı şehirde düzenlenen yarışmaların finali ise ilerleyen zamanlarda İstanbul’da düzenlenecek. Finalde birinci olacak kuşlar ise ülkemizi İtalya’da düzenlenecek uluslar arası yarışmada temsil edecek.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Kocali büyükşehir Belediyesine Federasyonumuzun katısıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 93 derneğimizle böyle bir aktivite yaptık. Federasyon Kupası adı altında yaptığımız yarışmaya 5 bin kuş katıldı. Türkiye’nin tüm kuş meraklıları burada. Çok güzel kuşlarımız var. Sarı kanarya, yeşil kanarya, papağan, egzotik tür de dahil olmak üzere çok çeşit kuş var. Türkiye’deki tüm kanarya yetiştiricilerini burada toplamaktan mutluyuz. 40 hakem inceleme yaptı, 3 tane de Fransız hakemimiz görev aldı.Buradaki şampiyon olan kanaryalar İtalya’da yurdumuzu temsil etmek üzere İtalya’ya gidecekler” şeklinde konuştu.

Kuşların ırklarına göre fiyatlarının değiştiğini söyleyen kuş yetiştiricisi Yusuf Yanduman, “Kuşların fiyatı 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Bu tür şehirlerarası yarışmalar düzenlenmese biz bu kuşları satamayız. Bu şekilde kimsenin kafesinde kuş kalmaz. Artık Araplar da geliyor. Onlar da kuşlara ilgi gösteriyor. Ama onlar ölü fiyata almaya çalışyorlar” dedi.

Yarışmaya katılan ve kuşu ikincilik ödülü alan Tüncay Kurtuldum,”Bizim için önemli olan kuşumuzun derece yapması. Kuşun derece alması camiada tanınmak açısından bizim için önemli. Biz kuşları seviyoruz. Bu piyasada fiyatlar kuşun türüne göre değişiyor.100 liraya da var, 200 liraya da var. Biz kuşumuz için 2 bin Euro dedik, almasınlar diye. İleride bu kuştan faydalanmak istiyorum”ifadelerini kullandı.