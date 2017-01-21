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Kocaeli'de 5 oyun izleyiciyle buluşacak

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Kocaeli'de 5 oyun izleyiciyle buluşacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Woyzeck", "Mavi Yelkenli", "Mahallenin Neşesi", "Krem Karamel" ve "Baş Belası" oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı, Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck"te, insan olmak "erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf" kavramları üzerinden sorgulanıyor.

Oyun, 24 ve 31 Ocak saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde 24 Ocak, SDKM Büyük Sahne'de 29 Ocak'ta saat 14.00'te sahnelenecek.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritasından yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 25 Ocak saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel",  25 Ocak saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşacak.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını, toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekorunu Rona Topçuoğlu, kostümlerini Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman, reji asistanlığını Hilal Şakar yapıyor.

"Baş Belası"

Sam Bobrick'in yazdığı, çevirisini Ekin Tuncay Turan, yönetmenliğini Veysel Sami Berikan'ın yaptığı oyun, 26 ve 27 Ocak saat 20.00'de, 28 Ocak'ta ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Eylem Tanrıver, Engin Benli ve Şafak Karali'nin rol aldığı oyunda, karı koca terapistlerin hayatı konu ediliyor.

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