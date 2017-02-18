Kocaeli'de 5 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca şubat ayının üçüncü haftasında "Woyzeck", "Kuşlar Yine Gelir", "Mahallenin Neşesi" "Krem Karamel", "Jan Dark" adlı oyunlar sahnelenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayının son haftasında 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Karl George Büchner'in yazdığı, Volkan Dinç'in yönettiği "Woyzeck"te, "insan olmak, erdem, ahlak, iyilik, para ve sınıf" kavramları üzerinden sorgulanıyor.

Oyun, 21 Şubat Salı günü saat 20.00'de ve 28 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Kuşlar Yine Gelir"

Ebru Özdemir'in yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Kuşlar Yine Gelir" adlı oyun, 21 Şubat Salı günü saat 14.00'te Gölcük Kazıklı Kervansaray Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sarper Saydam, Cansu Cengiz, Nursel Çeliktürk ve Başar Alemdar'ın rol aldığı oyun, hayal kurmayı ve oyun oynamayı unutmuş çocukları yeniden hayallerine kavuşturmayı ve onlara umut aşılamayı amaçlıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 22 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de SDKM Büyük Sahne'de, 26 Şubat Pazar saat 14.00’de SDKM Oda Tiyatrosunda beğeniye sunulacak.

- "Krem Karamel"

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Krem Karamel", 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını, toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman ile reji asistanlığını Hilal Şakar yapıyor.

- "Jan Dark"

Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı "Jan Dark" adlı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 23 ve 25 Şubat'ta saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.