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Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandı

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Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandı
Kocaeli'de, FETÖ soruşturmasında tutuklanan 2 emniyet müdürü ve 3 polis yargılanırken, polisler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, 5 polisin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 emniyet müdürü ile 3 polis yargılandı. FETÖ üyesi olmakla suçlanan meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Uğur Eldemir savunmasında, İstanbul'da terör operasyonlarına katıldığını, hakkında en ufak bir soruşturma bulunmadığını söyledi. Birçok devlet büyüğünün güvenliğini sağladığını anlatan Eldemir, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Özel harekat görevinde bulundum. Girdiğim çatışmalarda üzerime 1.5 metre mesafeden ateş açmalarına rağmen hiç geri adım atmadım. Kocaeli'nde sayısız faili meçhul cinayeti aydınlattım. Havaalanı şube müdürlüğü görevinde buraya gelen bütün devlet büyüklerinin güvenliğini ben sağladım. Ben Bylock indirmedim ve kullanmadım. Telefonumun internet kotası yüksek olduğundan çoğu zaman internetimi paylaşıyordum. Bu sebeple başkaları da kullanıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Aynı mahkemede yargılanan Osman Halidi, Ersin Çevikel ve Ahmet Acar da suçlamaları kabul etmedi.

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