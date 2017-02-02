Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandı

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 emniyet müdürü ile 3 polis yargılandı. FETÖ üyesi olmakla suçlanan meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Uğur Eldemir savunmasında, İstanbul'da terör operasyonlarına katıldığını, hakkında en ufak bir soruşturma bulunmadığını söyledi. Birçok devlet büyüğünün güvenliğini sağladığını anlatan Eldemir, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Özel harekat görevinde bulundum. Girdiğim çatışmalarda üzerime 1.5 metre mesafeden ateş açmalarına rağmen hiç geri adım atmadım. Kocaeli'nde sayısız faili meçhul cinayeti aydınlattım. Havaalanı şube müdürlüğü görevinde buraya gelen bütün devlet büyüklerinin güvenliğini ben sağladım. Ben Bylock indirmedim ve kullanmadım. Telefonumun internet kotası yüksek olduğundan çoğu zaman internetimi paylaşıyordum. Bu sebeple başkaları da kullanıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum."