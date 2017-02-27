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Kocaeli’de 7 özel okul çalışanı FETÖ’den tutuklandı

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Kocaeli’de 7 özel okul çalışanı FETÖ’den tutuklandı
Daha önce KHK ile kapatılan özel okullarda çalışan ve lisansları iptal edilen 9 öğretmenden 7'si tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gözaltına alınan, daha önce KHK ile kapatılan özel okullarda çalışan ve lisansları iptal edilen 9 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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