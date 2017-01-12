Kocaeli'de 9 rütbeli askere ByLock gözaltısı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli'de ByLock kullandığı tespit edilen 9 rütbeli asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 9 rütbeli asker gözaltına alındığı, 4 askerin ise arandığı bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle: