Kocaeli'de 9 rütbeli askere ByLock gözaltısı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 9 rütbeli asker gözaltına alındığı, 4 askerin ise arandığı bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 9 rütbeli asker gözaltına alındığı, 4 askerin ise arandığı bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
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