Kocaeli'de açık lise ve ortaokul sınavlarına kar engeli

2017 yılının Türkiye genelinde gerçekleştirilen ilk sınavı kar engeline takıldı.

Bugün başlayan ve yarın da yapılacak olan Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavlarına katılım son derece düşük oldu. Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıdaki öğrenci sınav yerlerine ulaşamayınca, bu fırsatı katıldı, sınavlara katılım da son derece düşük oldu.

Açık Lise ve Açık Ortaokulda eğitim gören binlerce öğrenci, sınava girdi. Yarın da saat saat 09.30 ve saat 14.00’te Açık Ortaokul öğrencileri sınav olacak.

12 İLÇEDE YAPILIYOR

2016-2017 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem Açık lise ve Açık Ortaokul sınavına ilimiz genelinde Açık Lise’de 35 bin 121, Açık Ortaokulda ise 3 bin 833 kişinin katılma hakkı bulunuyor. Ancak, kötü hava koşulları nedeniyle 12 ilçenin tamamında yapılan sınava katılım bu sayının hayli altında kaldı. Açık lise ve ortaokul sınavları 12 ilçede 2 bin salonda yapılırken, 4 bin öğretmen görev aldı.

YARIN ORTAOKULLAR İÇİN SINAV VAR

Açık Ortaokul sınavları ise yarın iki oturumda yapılacak.12 ilçede 232 salonda 464 öğretmen nezaretinde 3 bin 833 kişi sınavda ter dökecek. Sınavlar sabah saat 09.30, öğleden sonra saat 14.00’te yapılacak. Açık lise sınavları 180 dakika, açık ortaokul sınavları ise 150 dakika süre tanındı. Açık lise ve ortaokul sınavlarının ikinci dönemi 18-19 Mart, 3’üncü dönem sınavları 1-2 Temmuz’da gerçekleşecek.

Şennur Yıldız

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