Kocaeli’de açıldı Türkiye’ye yayılacak

"HEDEF TÜRKİYE’YE AÇILMAK"

Açılışta konuşan B.O.F. Spor Merkezi İşletme Müdürü Hakan Yılmaz, “ B.O.F. Kocaeli’den doğan bir marka olacak. Bunun çalışmalarını yaptık. Hedefimiz Türkiye genelinde yayılmak. İlk etapta İstanbul’da bir şube açmayı planlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Spor merkezinin yatırımcılığını üstlenen EKCAN Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yakup Ekşi ise, “ Hakan Bey ile spor sayesinde tanıştık burası sizin için hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.

EKCAN İMZASI

EKCAN Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yakup Ekşi’nin yatırımcılığını üstlendiği merkezde zumba, plates, spinning gibi grup dersleri yer alıyor. B.O.F.’ta uzman hocaların yanı sıra iki de fizyoterapist bulunuyor. Diğer spor salonlarından ayıran en önemli özelliği ise VIP yani kişiye özel hizmet veriyor olması. İkincisi de tüm dünyada yaygınlaşan ‘medical fitness’ programını uygulayabilecek bir donanıma sahip olması. Spor merkezinde haftanın 7 günü 09.00 ile 23.00 saatleri arası hizmet veriliyor.

Ayrıca 6 aylık ya da yıllık ücret sistemi yok. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda 10, 20, ya da 30 saatlik ders paketleri sunuluyor.

Kerim YAVUZ



