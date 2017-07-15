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Kocaeli’de ağaçlara can suyu veriliyor

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Kocaeli’de ağaçlara can suyu veriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sıcak yaz günlerinde kenti serinleten ağaçları unutmuyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri kent genelindeki milyonlarca ağaca kurumamaları için sulama çalışması gerçekleştiriyor. 18 ton su kapasiteli 10 araç her gün ağaçlara can suyu dağıtıyor. 

Kocaeli genelinde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Sakarya ve İstanbul il sınırları arası otoyol kenarları, D-100 Kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve yeşil alanlar, ağaçlandırılıyor. Süs bitkileriyle estetik uygulamalar da yapılıyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yanında sulama hizmetleri ise ihmal edilmiyor.

Sabah ve akşam saatlerinde yapılan sulama çalışmalarıyla damlama sulama sistemi bulunmayan ağaçlar suya kavuşuyor. Mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden ekipler ağaçlandırma programı çerçevesinde pek çok çeşit ağaç türünü toprakla buluşturuyor.

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