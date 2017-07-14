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Kocaeli'de aranan FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken...

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Kocaeli'de aranan FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı.

Fethiye'de bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında "Bertuğ Bey 3" isimli günübirlik gezi teknesine operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2'si kadın 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan S.K, S.T, F.S, M.N.T, N.K, İ.T, eski komiser H.K, eski komiser yardımcısı İ.S ve H.K ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K., Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Teknede bulunan 2 çocuk da yakınlarına teslim edilmek üzere Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü.

KOCAELİ'DE ARANYOR

Yakalananlardan 5’inin İzmir, Van, Kocaeli illerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu, aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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