Kocaeli'de bahis operasyonu!

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin 30 Eylül Cumartesi günü saat 12.00 ile 18.00 arası gerçekleştirdiği uygulamaya 38 ekip ve 96 personel katıldı. Yapılan uygulamada 173 iş yeri aranırken 835 şahıs da kontrol edildi. Yapılan kontrollerde yoklama/bakaya suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

BAHİS BASKINI: 5 GÖZALTI

Eş zamanlı uygulamalar kapsamında Darıca'da yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1 iş yerine 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca yasa dışı bahis suçunu birbirleriyle irtibatlı olarak organize ettikleri iddia edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis parası olduğu değerlendirilen 18 bin 865 lira para, 4 adet bilgisayar ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Yine iş yerinde müşteri olarak bulundukları ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 8 kişiye Kaymakam oluru (5000 TL ile 20000 TL arası) ile 5 ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Uygulamalar devam ederken, gözaltına alınan 5 şahsın tahkikatı Ahlak Büro Amirliğinde devam ediyor.

Öte yandan Karamürsel ilçesinde Filtre Programı kullanmayan 1 iş yerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.

Kerim YAVUZ