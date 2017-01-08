Kocaeli’de binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği programda binlerce vatandaş Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan Sarıkamış Şehitleri Parkuru'nda gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Cintimar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Burada bugün Sarıkamış şehitlerimizi anmak için ve onları anlamak için bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Buraya katılan herkese en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vatan uğruna canlarını veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum" dedi.

90 BİN VATAN EVLADINI ANIYORUM

Yapılan etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, "Buraya katılan vatandaşlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sarıkamış’ta şahadet şerbetini içen 90 bin vatan evladını buradan minnetle anıyorum. Bu programı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

KAR’DA 8 KM YÜRÜYÜŞ

Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan yürüyüş dua ile başladı. Vatanı için mücadele veren güvenlik güçleri ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitler için okunan duanın ardından Sarıkamış Destanı’nın anlatıldığı tiyatro gösterisi sergilendi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tiyatronun ardından 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş başladı. 5 bin vatandaşın katıldığı yürüyüşte vatandaşlar karlı yolda 8 km boyunca yürüdü. Program sonrasında vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.