Kocaeli'de bir ByLock operasyonu daha! 18 gözaltı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı ByLock’u kullandığı tespit edilen, farklı meslek gruplarından 18 kişi gözaltına alındı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
18 GÖZALTI
Örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince bugün sabah saatlerinde ilimizde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli, ByLock operasyonu, gözaltı
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