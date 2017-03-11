  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 7 °C

Kocaeli'de bir okula daha beyaz bayrak

»
Kocaeli'de bir okula daha beyaz bayrak
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi” kapsamında “Beyaz Bayrak’ almaya hak kazanan ilimizdeki okulların sayısı giderek artıyor.

Derince’de geçen gün 13 okula ‘Beyaz Bayrak’ verilmişti. Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullardan birisi de Başiskele’de bulunan Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Okul Müdürü Muharrem Seçgün’ün çabalarına, okulun diğer paydaşları da katkı sağladı ve okul, temizlik konusunda belli kriterleri yerine getirerek ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandı.

Beyaz Bayrak, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’nın da katıldığı törenle okul müdürü Muharrem Seçgün’e takdim edildi.

pl.jpg

Bu haber toplam 1266 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Üzülmez’den Darülaceze Başkanı Cebeci’ye ziyaret10 Mart 2017 Cuma 19:17
  • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın10 Mart 2017 Cuma 17:34
  • Eğitim Bir Sen’in yeni binası açıldı10 Mart 2017 Cuma 17:16
  • Arı Fuarı’na gittiler10 Mart 2017 Cuma 17:11
  • Namazla Diriliş programında salon doldu10 Mart 2017 Cuma 17:08
  • ‘Engelli çocuklarımız bizim de evlatlarımızdır’10 Mart 2017 Cuma 16:44
  • Çokyaşar, Fahri Kasırga ile görüştü10 Mart 2017 Cuma 16:15
  • Tramvay'da 7/24 mesai10 Mart 2017 Cuma 15:00
  • Kadınlar Günü özel konseri10 Mart 2017 Cuma 14:54
  • Emeklilere otel konforunda hizmet10 Mart 2017 Cuma 14:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti