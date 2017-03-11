Kocaeli'de bir okula daha beyaz bayrak

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi” kapsamında “Beyaz Bayrak’ almaya hak kazanan ilimizdeki okulların sayısı giderek artıyor.

Derince’de geçen gün 13 okula ‘Beyaz Bayrak’ verilmişti. Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullardan birisi de Başiskele’de bulunan Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Okul Müdürü Muharrem Seçgün’ün çabalarına, okulun diğer paydaşları da katkı sağladı ve okul, temizlik konusunda belli kriterleri yerine getirerek ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandı.

Beyaz Bayrak, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’nın da katıldığı törenle okul müdürü Muharrem Seçgün’e takdim edildi.