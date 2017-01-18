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Kocaeli'de bir operasyon daha

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Kocaeli'de bir operasyon daha
Kilis merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 8 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programını kullandıkları gerekçesiyle Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta çeşitli rütbelerde 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla 8 asker gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 askerin de arandığı öğrenildi.

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