Kocaeli'de bir operasyon daha!
Kayseri merkezli, İstanbul, Adana ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, firarda olan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan 8 şüpheli şahsa yönelik KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayseri, İstanbul, Adana ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda B.C., A.A., A.Ö. ve A.U. isimli şahıslar yakalandı.
Dosya firarisi olan M.A., B.Ö., T.Ö. ve R.T. isimli şahıslar hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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