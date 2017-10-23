Kocaeli’de bir operasyon daha: 8 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslar etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.