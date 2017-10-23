Kocaeli’de bir operasyon daha: 8 gözaltı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli’de yapılan operasyonlar doğrultusunda 8 kişi gözaltına alındı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslar etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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