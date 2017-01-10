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Kocaeli'de bir sanıklı FETÖ davası başlıyor

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Kocaeli'de bir sanıklı FETÖ davası başlıyor
FETÖ/PDY operasyonlarına yönelik yapılan gözaltı süreçleri hala devam ederken ilk duruşma tarihi belli oldu.

Kocaeli Adliyesi tarafından yapılan açıklamada,  13 Ocak Cuma günü Kocaeli Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak olan davada sadece 1 sanık yargılanacak.

  15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kocaeli, Gebze, Körfez, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar bin 502 kişi gözaltına alındı. 676 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu. 624 kişi adli kontrolle, 179 kişi ise serbest bırakıldı. 23 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 79 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

 Çiğdem ARMAĞAN
 

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