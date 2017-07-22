Kocaeli'de bu güne dikkat! Sıcaklık yükseliyor

Geçen hafta sonu ve hafta başında serin, yağışlı havanın etkisinde kalan bölgemiz, yeniden bunaltıcı sıcakların etkisi altına giriyor. Gelecek hafta sonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor.

ÇARŞAMBA 37 DERECE

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava bugün bulutlu. Yarından itibaren güneş pırıl pırıl parlayacak. Gündüz sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren 30 derecenin üzerine çıkıyor. Çarşamba günü gölgede 37 derece görülecek. 27 Temmuz Perşembe günü hava yeniden bulutlanacak, sıcaklık mevsim normallerine gerileyecek. Önümüzdeki bir hafta boyunca gece sıcaklıkları 16-21 derece aralığında bekleniyor.