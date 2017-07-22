  • BIST 106.843
  • Altın 142,630
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 23 °C

Kocaeli'de bu güne dikkat! Sıcaklık yükseliyor

»
Kocaeli'de bu güne dikkat! Sıcaklık yükseliyor
Geçen hafta sonu ve hafta başında serin, yağışlı havanın etkisinde kalan bölgemiz, yeniden bunaltıcı sıcakların etkisi altına giriyor. Gelecek hafta sonuna kadar bölgemizde yağış beklenmiyor.

ÇARŞAMBA 37 DERECE

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava bugün bulutlu. Yarından itibaren güneş pırıl pırıl parlayacak. Gündüz sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren 30 derecenin üzerine çıkıyor. Çarşamba günü gölgede 37 derece görülecek. 27 Temmuz Perşembe günü hava yeniden bulutlanacak, sıcaklık mevsim normallerine gerileyecek. Önümüzdeki bir hafta boyunca gece sıcaklıkları 16-21 derece aralığında bekleniyor.

Bu haber toplam 239 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum depremini 15 gün önceden tahmin etti yeni deprem için uyardı21 Temmuz 2017 Cuma 14:09
  • Duyar, hasarlı binaları inceledi21 Temmuz 2017 Cuma 14:00
  • İzmit için önemli projenin temeli atıldı21 Temmuz 2017 Cuma 13:20
  • Kocaeli’de Romanlar, meslek sahibi oluyor21 Temmuz 2017 Cuma 13:00
  • Hyundai, Kocaeli İtfaiyesi’ne övgüler yağdırdı21 Temmuz 2017 Cuma 11:00
  • Kayıp cüzdanını Zabıta Müdürlüğü'nde buldu21 Temmuz 2017 Cuma 10:48
  • Sarıbay ve il yöneticileri Remzi Özkan’ı ziyaret etti21 Temmuz 2017 Cuma 10:31
  • Mermerin altında hayatını kaybetti21 Temmuz 2017 Cuma 10:11
  • Bodrum'da şoke eden görüntü! Kandilli açıkladı: Tsunami...21 Temmuz 2017 Cuma 10:09
  • İHA yarışında GTÜ 4. oldu21 Temmuz 2017 Cuma 10:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti