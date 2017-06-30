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Kocaeli'de bu güne dikkat! Yağmur geliyor

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Kocaeli'de bu güne dikkat! Yağmur geliyor
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün önümüzdeki 5 gün için hazırladığı hava tahmin raporuna göre, Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları, önümüzdeki günlerde hepimizi bunaltacak. 

40’A KADAR ÇIKIYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre bugün, yarın, pazar ve pazartesi günü hava çok sıcak olacak, dereceler 40’a kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları bile 25 dereceyi buluyor. Havadaki nem oranı da yüzde 90’lar seviyesinde. Aşırı sıcak ve nem özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkanları bunaltacak. 

SALI YAĞMUR VAR

Meteoroloji’nin raporuna göre, 4 Temmuz Salı günü bölgemizde çöl sıcaklarının etkisi azalacak. Sıcaklık 31 dereceye düşerken, salı günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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