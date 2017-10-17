Kocaeli'de bu hafta bahar havası

SICAKLIK YÜKSELİYOR

Dün 20 derece ölçülen en yüksek sıcaklık, bugünden itibaren yükseliyor. Yarın ve Perşembe günü sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Cumartesi ve Pazar günü hava bulutlanıyor ve sıcaklık 23 dereceye iniyor. Hafta boyunca gece en düşük sıcaklıklar da 7-12 derece aralığında olacak.