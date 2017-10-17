Kocaeli'de bu hafta bahar havası
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde bu hafta hava güneşli geçecek.
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SICAKLIK YÜKSELİYOR
Dün 20 derece ölçülen en yüksek sıcaklık, bugünden itibaren yükseliyor. Yarın ve Perşembe günü sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Cumartesi ve Pazar günü hava bulutlanıyor ve sıcaklık 23 dereceye iniyor. Hafta boyunca gece en düşük sıcaklıklar da 7-12 derece aralığında olacak.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü
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