Kocaeli9 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Kocaeli'de bu hafta bahar havası
Kocaeli'de bu hafta bahar havası

Kocaeli'de bu hafta bahar havası

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde bu hafta hava güneşli geçecek.

A+A-

SICAKLIK YÜKSELİYOR 

Dün 20 derece ölçülen en yüksek sıcaklık, bugünden itibaren yükseliyor. Yarın ve Perşembe günü sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Cumartesi ve Pazar günü hava bulutlanıyor ve sıcaklık 23 dereceye iniyor. Hafta boyunca gece en düşük sıcaklıklar da 7-12 derece aralığında olacak.

Bu haber toplam 407 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.