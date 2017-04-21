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Kocaeli'de bu ilçelerde yarın elektrik yok

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Kocaeli'de bu ilçelerde yarın elektrik yok
SEDAŞ, yarın Kocaeli'nin bazı ilçelerinde mahalle ve köylerde planlı kesinti yapacağını açıkladı.

İşte elektrik kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saatleri:

DARICA    22/04/2017    13:00    17:00    A.G. şebeke yatırım çalışması    Nene Hatun Mah. Süvari Sok., Anber Sok., Belgin Sok., Malazgirt Sok., Seyrek Sok., Ferdi Sok., Gayret Sok., Eken Sok., Bakara Sok., İştirak Sok., İra...
DARICA    22/04/2017    13:00    17:00    A.G. şebeke yatırım çalışması    Nene Hatun Mah. İrade Sok., Bakara Sok., Gayret Sok., Abide Sok., Eken Sok., Sokullu Cad., Lokman Hekim Cad. TR9067 C KOLU NOT:BİRLEŞTİRİLMİŞ PLANLI...
DARICA    22/04/2017    09:00    12:00    A.G. şebeke yatırım çalışması    Fevzi Çakmak Mah. Taha Sok., Kutup Sok., Gelincik Sok., İsra Sk., ve civar sokaklar TR9032 B KOLU
DARICA    22/04/2017    09:00    17:00    A.G. şebeke yatırım çalışması    Bayramoğlu Mah. Altın Sok., Aysu Sok., Emel Sok., Fikir Sok., Fuat Sok., Gülen Sok., Hicran Sok., Kadim Sok., Vural Sok., Yıldırım Beyazıt Cad. TR91...
KARAMÜRSEL    22/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Kayacık Mah. 2293. Sok., 2294. Sok., 2295. Sok., 2305. Sok., Ahmet Mersinli Sok., Feneryolu Cad., Amiral Cad., 239. Cad., 240. Cad., 241. Cad., 241. ...

BAŞİSKELE    22/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Körfez Mah., ,Körfez Mah., ,Tamamı,Nahit Şenoğlu,FA Yapı,,TR2595 H02 KH2078,,,

BAŞİSKELE    22/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Köyü, ,TR2687 KH2048,,,, ,

KANDIRA    22/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Şerefsungur Köyü, Karadivan Köyü, Deliveli Köyü, Çalyer Köyü, Nasuhlar Köyü, Ağaçağıl Köyü, ,,Yüksel Tavuk,Emre Piliç,Poyraz D. Çiftlik,İSU,,KÖK5603 K...
KANDIRA    22/04/2017    09:00    13:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Yağcılar Köyü, ,TRP6072 Dahili,
KANDIRA    22/04/2017    09:00    13:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Avdan Köyü, ,TRP6069 Dahili,
DİLOVASI    22/04/2017    11:00    13:00    Akım trafosu değişimi çalışması    Diliskelesi Mah. 714. Sok., 715. Sok., 714/1. Sok., 716. Sok., 717. Sok., 718. Sok., 719. Sok., 720. Sok., 721. Sok., 721/1. Sok., 721/3. Sok., 751. S...
DİLOVASI   22/04/2017    13:00    15:00    Akım trafosu değişimi çalışması    Diliskelesi Mah. 735. Sok., 736. Sok., 730/1. Sok., 730/2. Sok., 735/3. Sok., 733. Sok., 739. Sok., 739/1. Sok., 740. Sok., 735/2. Sok., 739/2. Sok., ...
DİLOVASI   22/04/2017    16:00    18:00    Akım trafosu değişimi çalışması    Mimar Sinan Mah. 510. Sok., 512. Sok., Orhangazi Mah. 206. Sok., 223. Sok., 226. Sok., 227. Sok., 228. Sok., 228/1 Sok., 228/2. Sok., 229. Sok., 230....
KÖRFEZ    22/04/2017    12:00    13:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Yeniyalı Mah. Duygu Sok., Ballı Sok., Özdemir Sok., Midilli Sok., Vişne Sok., Aras Sok., Begonya Sok., Okul Sok., Hızırreis Cad., Hızırreis Mah. Keski...
İZMİT MERKEZ   22/04/2017    12:00    13:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Yeşilova Mah. Yeşilova Cad., Yeşilova Cad., Zakkum Sok

BAŞİSKELE    23/04/2017  09:00   12:00   3. Şahıs camper bağlama çalışması    Vezirçiftliği Mah. Başyiğit Cad., Başyiğit Cad., ,, ,Aydin Acar-Servet Akar,Pale Muh.,Oklumetal San,Aras Depo,Dc Demirçelik ,Mak,Gulener Cola Bayii,Ba...

KARTEPE    23/04/2017    08:30    14:30    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Emek Mah. D-100 Karayolu Cad., D-100 Karayolu Cad., ,,Gubre A.Sengul,Yuksel Tasimacilik,Avea,Fsm Demirbaş,Kincilar ,Petrol,Total,Dhm Genel M.,Kinac...
KARTEPE    23/04/2017    09:00    15:00    3. Şahıs fiziki irtibat çalışması    Sarımeşe Hürriyet Mah. Bağdat Cad., Bağdat Cad., Sümbüle Sok., Bakırlı Mah. Nazım Demirci Cad., Özenç Sok., Çeşme Sok., Çiğdem Sok., Çakır Sok., Hal...
KANDIRA    23/04/2017    09:00    17:00    O.G. ve A.G. şebeke yapım çalışması    Selametli Köyü, Kubuzcu Köyü, Çalca Köyü, ,Azaklı Mah. TRP5869 İsu,Kök 5606 Kh 5050 Akıncı RMO,

BAŞİSKELE    23/04/2017    09:30    15:00    3. Şahıs montaj, demontaj çalışması    Yaylacık Mah. Karamürsel Cad., Karamürsel Cad., ,,Aksu Aritma Zemin Araştirma,Steriln Findik,Modem Mobilya,Tanri Kulu Geri ,,Dönüşüm,Cüneyt Biçki özel...
İZMİT MERKEZ  23/04/2017    09:00    17:00    3. Şahıs deplase çalışması    Alikahya Fatih Mah. Uygur Cad., Uygur Cad., Meltem Cad., Sakıp Sabancı Cad., Sakıp Sabancı Mah. Akın Sok., Altınyayla Sok., Ayyıldız Sok., Servet S...

BAŞİSKELE    23/04/2017    09:00    17:00    O.G. şebeke yatırım çalışması    Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere

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