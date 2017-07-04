Kocaeli'de bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde günlerdir mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normalleri seviyesine inecek.

HAVA BULUTLANIYOR Meteoroloji’nin raporuna göre, bugün ve yarın bölgemizde hava çok bulutlu olacak, yer yer yağmur görülecek. Geçen hafta sonu 40’lı derecelere yükselen hava sıcaklığı 26-28 dereceye iniyor. Önümüzdeki hafta sonu hava yeniden açık olacak, güneş yüzünü gösterecek, ama sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca gece sıcaklıkları da 14-21 derece aralığında bekleniyor.

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