Kocaeli'de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

HAVA BULUTLANIYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre, bugün ve yarın bölgemizde hava çok bulutlu olacak, yer yer yağmur görülecek. Geçen hafta sonu 40’lı derecelere yükselen hava sıcaklığı 26-28 dereceye iniyor. Önümüzdeki hafta sonu hava yeniden açık olacak, güneş yüzünü gösterecek, ama sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Önümüzdeki bir hafta boyunca gece sıcaklıkları da 14-21 derece aralığında bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.