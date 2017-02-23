Kocaeli'de büyük operasyon!

Batman'ın Kozluk ilçesinde 24 Temmuz 2015'te Kaymakamlık ve Adliye binasına yönelik gerçekleştirilen ve bir polis ile bir mahalle bekçisinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'DE OPERASYON

Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2015'te Kaymakamlık ve Adliye binasına yapılan bombalı saldırıda bir polis ile bir mahalle bekçisinin yaralanması olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında ilçe merkezi ve Kocaeli'de 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, 4 zanlının gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği ve tüfeğe ait 44 fişek, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 11 CD, hafıza kartı, tablet, flaş bellek ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen malzeme ve dokümanların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alındığı ifade edilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.