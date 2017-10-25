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Kocaeli'de Bylock gözaltısı

Kocaeli'de Bylock gözaltısı

Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliye ve ihraç edilmiş 9 öğretmene yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ve ihraç edilen 9 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman illerinde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin yakalama çalışması sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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