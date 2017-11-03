Kocaeli'de 'ByLock' soruşturması: 27 şüpheli adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturmalar kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları iddiasıyla 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından Başta Kocaeli olmak üzere bir çok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda değişik meslek guruplarından olan ve aralarında bayanlarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 27 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kerim YAVUZ

