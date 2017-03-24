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Kocaeli'de çalışmalar devam ediyor.. Hedef 9 bin 500

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Kocaeli'de çalışmalar devam ediyor.. Hedef 9 bin 500
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Organize Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Toplantıları düzenlendi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında Kimyacılar, IMES, Makineciler, Güzeller ve Dilovası İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri değerlendirme toplantıları yapıldı.

Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında "sanayi kenti" Kocaeli'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bir meslek lisesi açma kararı alındı.

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Makineciler Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 yılında 4 bin 350 olan istihdam sayısının, bu yılın sonuna kadar 5 bin 500'e yükseltilmesi, IMES Organize Sanayi Bölgesinde bugün 6 bin 259 olan istihdam sayısının yıl sonuna kadar 9 bin 500'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Geçen yılın sonunda 6 bin 300 olan istihdam sayısının 23 Mart itibarıyla 7 bin 624'e yükseldiği görülen Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde ise bu rakamın yıl sonunda 9 bin 323’ü bulması bekleniyor.

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