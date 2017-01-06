Kocaeli'de çok kar yağacak

HAVA ÇOK SOĞUK
Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.
HAVA ÇOK SOĞUK
Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.
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