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Kocaeli'de çok kar yağacak

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Kocaeli'de çok kar yağacak
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeni soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bugün, yarın, pazar, pazartesi ve salı günü bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor.

HAVA ÇOK SOĞUK 

Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.

 

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